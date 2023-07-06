محافظ الغربية يستقبل رئيس "التنمية الحضارية" لبحث مشروعات الصندوق بالمحافظة

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، اليوم الخميس، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، وذلك فى مستهل زيارته للغربية لتفقد عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع الصندوق.

وعقد المحافظ اجتماعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وذلك لمناقشة موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزى، والتى تم نهوها ضمن خطة الدولة لتوفير سكنًا حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة محدودى الدخل، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث تم الانتهاء من بناء 3 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.

وخلال الاجتماع ناقش رحمي وصديق موقف توصيل المرافق لعمارات العجيزي بطنطا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إدخال مياه الشرب، كما تم وضع آليات تسريع خطوات إدخال الكهرباء، الغاز والاتصالات وضع جدول زمني لذلك.

كما تتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال تطوير منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 40%، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارع فرعي، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشروع إنشاء المحلة الجديدة والذي سيقام على أرض المستعمرة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية التي سينفذها الصندوق داخل المحلة وطنطا.