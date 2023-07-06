ضبط 5351 عبوة أدوية بيطرية محظور تداولها داخل مخزن بدون ترخيص بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مخزن بدون ترخيص بمدينة طنطا بداخله كميات كبيرة من الأدوية البيطرية محظور تداولها وأخري تم إيقاف تسجيلها ومُنع استخدامها بإجمالي 5351 عبوة أدوية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام أحد الأشخاص باتخاذ مخزن أدوية بيطرية غير مرخص بمكان بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية ويتخذه مسرحا لارتكاب جرائمه.

وتشكلت لجنة مشتركة من حى ثان طنطا وهيئة الدواء و الطب البيطرى، وتم مداهمة المخزن، وأسفر التفتيش عن ضبط أدوية محظور تداولها دوليا، وأدوية تم إيقاف تسجيلها ومنع استخدامها، وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بإجمالى 5351 عبوة، وتم تشميع المخزن من الخارج من قبل حى ثان طنطا وتحرر محضر بالواقعة.