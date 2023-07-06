محافظ الإسكندرية يكلف جميع الأجهزة بالتعامل الفورى مع حادث انهيار عقار الجمرك

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.















كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان حادث انهيار العقار الكائن في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضى ودور أول علوى، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.