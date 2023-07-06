مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية ، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 17344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3228 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 21127 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7259 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3562 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5260 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 5713 نقطة.

أعلنت البورصة المصرية، السماح ببدء التداول على الورقة المالية شركة طاقة عربية، اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 9 يوليو بسعر فتح يبلغ 0.50 جنيه للسهم (السعر المرجعي - القيمة الاسمية) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 30 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 2150 سهم، 100 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 30 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 13.6 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد عدد 603.6 ألف سهم، 4.15 مليون سهم، 22 سهم، 36 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال عدد 1.1 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن رفض مجلس الإدارة الخطاب المقدم من إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بغرض الاستحواذ على شركة برايم لتداول الأوراق المالية ونشاط أمناء الحفظ.

في سياق منفصل أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن إسناد وزارة النقل أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع المركزية شرق النيل من الكيلو 108 إلى الكيلو 114.668 وبطول 5.668 كيلو إلى الشركة بقيمة مالية 120 مليون جنيه.