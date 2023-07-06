ارتفاع مؤشرات البورصة.. وبدء التداول على أول شركة مقيدة في 2023 يوم الأحد

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وفي الوقت نفسه أعلنت البورصة بدء التداول على أول شركة في عام 2023 يوم 9 يوليو الجاري.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 17410 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21201 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 7292 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3574 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 5275 نقطة.

أعلنت البورصة المصرية، تود إدارة البورصة الإعلان انه قد تقرر السماح ببدء التداول على الورقة المالية شركة طاقة عربية، اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 9 يوليو بسعر فتح يبلغ 0.50 جنيه للسهم (السعر المرجعي - القيمة الاسمية) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.