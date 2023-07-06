مباحث الأقصر تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثمان شاب بزراعات إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من جهودهم لكشف غموض العثور على جثمان شاب يبلغ من العمر 31 سنة، ملقاة فى الزراعات بطريق النجوع فى قرية النواصر بمدينة إسنا، حيث تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعى "حسين محمد" 31 سنة عاطل ومقيم بقرية أبو مناع بدشنا في محافظة قنا، ملقاة على طريق الزراعات بطريق النجوع فى قرية النواصر بمدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة تفاصيل الحادث ومرتكبي الجريمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك خلال السباحة داخلها أمام منزله بقرية سطيح، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بغرق شاب يدعى "إبراهيم سيد الصغير قناوي" ويبلغ من العمر 21 سنة مقيم بقرية سطيح المطاعنة، وذلك خلال السباحة في الترعة القريبة من منزله، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف وتم انتشال جثمان الشاب من المياه ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.