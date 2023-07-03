مصرع شاب غرقا فى ترعة خلال السباحة أمام منزله بقرية سطيح جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي شاب مصرعه غرق اً في ترعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك خلال السباحة داخلها أمام منزله بقرية سطيح، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بغرق شاب يدعى "إبراهيم سيد الصغير قناوي" ويبلغ من العمر 21 سنة مقيم بقرية سطيح المطاعنة، وذلك خلال السباحة في الترعة القريبة من منزله، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف وتم انتشال جثمان الشاب من المياه ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، عصر السبت الماضي، مصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقاً فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه فى رابع أيام العيد، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث ونجحوا فى إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة المستشفى، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى إخطار لشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يفيد بغرق شاب يدعى "عبد الله ناجح" يبلغ من العمر 19 سنة، فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه فى رابع أيام العيد، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث ونجحوا فى إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.