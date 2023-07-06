لا تهمل المتابعة والعلاج.. أضرار ارتفاع ضغط الدم وأهم أعراضه

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط الدم أو القتال الصامت يعد من الأمراض التي يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص دون أن يعرفوا الإصابة به وتكون أعراضه مفاجئة.