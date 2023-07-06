طلاب الثانوية العامة بقنا: امتحان اللغة الأجنبية جاء فى مستوى الطالب المتوسط

قنا صابر سعيد

انتهى طلاب الثانوية العامة بقنا، اليوم الخميس، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث توافد الطلاب منذ الصباح على مدارس محافظة قنا للشعبتين، لأداء الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال عدد من الطلاب، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولكن احتوى على عدد من الأسئلة الصعبة، كما أن الوقت 3 ساعات كان كافيا لحل الامتحان والذى احتاج إلى تركيز وفهم.

وشهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة مع وجود بوابات لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان والانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات قبل الامتحانات، وكذلك لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، والتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وقال اللوادى أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وتم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتى تضمن عدم حدوث أى قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها فى 13 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية فى المحافظة بلغ 17 الف و884 طالب وطالبة.