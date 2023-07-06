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طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: توقعنا الإمتحان يكون أسهل من كده

الخميس، 06 يوليو 2023 12:44 م
طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: توقعنا الإمتحان يكون أسهل من كده طالب في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يرى طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، أنه امتحان اللغة الانجليزية صعب، قائلين : "كنا متوقعين الإمتحان يكون أسهل من كده".
 
وأضاف عدد من الطلاب، أن الإمتحان صعب وبه أسئلة كثيرة صعبة، مشيرين إلى أنه يأتي في مستوى الطالب المتميز. 
 
وانتظم دخول الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، صباح اليوم الخميس، في لجان محافظة بورسعيد بشتي الأحياء ومدينة بورفؤاد. 
 
وحرص الطلاب في محيط مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين والمنعقدة فيها إحدى لجان الثانوية العامة، على المراجعة النهائية قبل دخول لجنة امتحان مادة اللغة الانجليزية. 
 
وتجمع أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، منذ الصباح، خارج اللجان، وظهر القلق والتوتر عليهم، جاء ذلك وسط حالة من الإستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد. 
 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على التنسيق الكامل لاستئناف امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي "2022-2023"، وذلك بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع انطلقت الإثنين الموافق 12 يونيو للمواد خارج المجموع في حين بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو الماضي، وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم وتخللها أجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
احد طلاب بورسعيد
احد طلاب بورسعيد

احدي لجان الثانوية العامة
احدي لجان الثانوية العامة

آراء طلاب بورسعيد
آراء طلاب بورسعيد

أولياء أمور الثانوية العامة
أولياء أمور الثانوية العامة

طالب بالثانوية العامة ببورسعيد
طالب بالثانوية العامة ببورسعيد
 
 
 
 

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