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تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادة اللغة الأجنبية الأولى بالإسكندرية

الخميس، 06 يوليو 2023 12:34 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادة اللغة الأجنبية الأولى بالإسكندرية طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية، اليوم الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، وبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 37 سؤالًا، لمدة 3 ساعات.
 
وتباينت ردود فعل طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة اللغة الأجنبية الاولى حيث عبر البعض عن وجود أسئلة غير مباشرة، فى بعض الأسئلة، وواضخ آخرين، واستثناء بعض النقاط الخاصة، وانها فى مستوى الطالب المتوسط, وواضحوا أن الوقت كان كافى لمدة الامتحان.
 
وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.
 
وعلى صعيد آخر، واصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الجارى، حيث قام الوزير اليوم بزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، وكان فى استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وحرص الدكتور رضا حجازى فى مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
 
كما اطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة فى اللجنة.
 
وأكد الوزير أيضا على أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك فى تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
ومن جانبه، رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازى خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص تقديره للدكتور رضا حجازى وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.
 
والجدير بالذكر أن اجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الإسكندرية 57332 طالب من بينهم 23437 طالب بالشعبة الأدبية و21708 طالب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 9898 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.

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