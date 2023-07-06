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طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية: امتحان اللغة الإنجليزية سهل

الخميس، 06 يوليو 2023 12:46 م
طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية: امتحان اللغة الإنجليزية سهل طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية شعبة علمي رياضيات، اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.
 
وأكد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية على سهولة الامتحان للغة الانجليزية و الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط ، و لم يحتوى على عدد كبير من الاسئلة الصعبة سؤالين فقط ، و لم يستغرق وقت طويل فى الحل.  
 
وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبو زيد الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى والتى تنتهي فى يوم 15 يوليو القادم.
 
وشدد محافظ الإسكندرية؛ على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الإستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023.
 
هذا وقد وجه الشريف؛ بضرورة الإلتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة  ملائمة لأبنائنا الطلاب، و الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم اللجان يوميا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور عربى أبو زيد  مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ (  56579 )  طالبًـا ، منهم  ( 23063 )  للشعبة الأدبية و (21444 ) للشعبة العلمية ، و(9845) للشعبة الرياضية، و(2234 )  دولي ، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع ، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 32  استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الأعاشة والإستضافة و كافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان. 
 
 
 
 
 

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