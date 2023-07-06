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ضبط 33 قطعة سلاح و4 قضايا إتجار بالمخدرات وتنفيذ 384 حكما فى حملة أمنية بأسيوط

الخميس، 06 يوليو 2023 11:47 ص
ضبط 33 قطعة سلاح و4 قضايا إتجار بالمخدرات وتنفيذ 384 حكما فى حملة أمنية بأسيوط حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة القوصية)،أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
ضبط عدد (33) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (11 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - طبنجة - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 28 متهم " لعدد 20 منهم معلومات جنائية").
 
كما تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").
 كما تم تنفيذ عدد (384) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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