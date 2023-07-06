ضبط 275 وصلة مياه ورى أراضى زراعية بمياه الشرب بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بأن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تمكنت من ضبط 275 وصلة مخالفة منها 187 وصلة مياه خلسة، و 94 حالة مخالفه لشروط التعاقد ، و3 حالة رى اراضى زراعية بمياه الشرب وذلك خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن محافظة الفيوم خلال الفترة من مارس وحتى مايو 2023 .

وأكد النجار على عدم التهاون مع من يلجئون للطرق غير القانونية لسرقة مياه الشرب أو الاستفادة من خدمات الصرف الصحى ، مشيرا إلى أنه يتم رفع جميع الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحا أن الوصلات الخلسة واستخدام مياه الشرب لرى الأراضي الزراعية يكون له آثار سلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من قدرة الشركة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مياه الشرب.

وناشدت الشركة جموع المواطنين ضرورة التعاقد بصورة قانونية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي ، و تبنى ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الاهدار فى ظل الزيادة السكانية والتحديات المائية .