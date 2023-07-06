اليوم السابع
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ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات المستعملة وإعادة بيعها بعلامات مقلدة بالقاهرة

الخميس، 06 يوليو 2023 11:49 ص
ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات المستعملة وإعادة بيعها بعلامات مقلدة بالقاهرة متهم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر" وكذا ضبط مبلغا ماليا.
 
وبمواجهتهما قررا بأنهما يقوما بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

زيوت السيارات

تجميع زيوت السيارات

الأميرية

علامات تجارية مقلدة



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