"صحة الإسكندرية" تشن حملات توعوية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت فرق الثقافة الصحية والتواصل المجتمعي ،بمديرية الصحة بالإسكندرية ، حملات توعوية بجميع المناطق، حيث تم القيام بالأنشطة التثقيفية والتوعوية الخاصة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وبإشراف الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزاة الصحة بالإسكندرية.

وقد أعلنت الدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية أن عدد الأنشطة التوعوية منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 1818 نشاطا، كما بلغ عدد متلقي التوعية عدد 15913 فردا من مختلف أنحاء المحافظة.

وقد قامت الفرق بعمل الأنشطة داخل المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى الأنشطة التي تمت في العديد من الأماكن الخارجية بجميع المناطق والتي شملت: قرى الساحل الشمالي، مراكز تجارية، متنزهات مثل حديقة الحيوان وحدائق المنتزه وشاطئ المعمورة، محطة قطار سيدي جابر، شركات مثل نهضة مصر وشركة الكهرباء، أقسام (قسم الجمرك وقسم المنشية)، دور مسنين، مراكز شباب ونوادي ، مستشفيات خاصة، بشاير الخير3 و5، منطقة قلعة قايتباي ،طريق الكورنيش ، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس.

وقد تنوعت الأنشطة ما بين ندوات تثقيفية وتوعوية ولقاءات فردية وحشد للمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة أخرى كإعداد المنشورات التوعوية.