شل:بدء تنمية المرحلة العاشرة بغرب الدلتا فى الربع الأخير 2023 والإنتاج 2024

كتبت -مروة الغول

توصلت شركة شل مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس إلى اتفاق حول بدء تنمية المرحلة العاشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط.

والاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الموافقات التشريعية فإنه من المتوقع أن تبدأ أنشطة الحفر خلال عام 2023 عند وصول منصة الحفر إلى الموقع. ويشمل برنامج التنمية حفر ثلاثة آبار متتالية. تقوم شركة البرلس للغاز (الشركة المشتركة) بتشغيل منطقة امتياز غرب الدلتا العميق والمرحلة العاشرة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: "هذه خطوة مهمة نحو إطلاق المزيد من الإمكانات الهيدروكربونية في منطقة دلتا النيل الغنية بالموارد الطبيعية. ونؤكد على تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع شركة شل، والتي تساهم بدوراً هاماً في تطوير موارد الطاقة في مصر، ودعم خطط الدولة في أن تصبح مركزاً إقليميا للطاقة".

وقال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس ادارة شركات شل في مصر: "يمثل إعلان اليوم خطوة هامة نحو تعزيز خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر حيث يعد الإستثمار في تنمية المرحلة العاشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا البحري العميق خطوة أولى نحو المزيد من الفرص لإطلاق الإمكانات الكاملة للمنطقة، مما يعزز مكانة شل في دلتا النيل والبحر المتوسط، وبصفتنا شريكاً استراتيجياً لمصر، فإننا فخورون بدعم رؤية وزارة البترول لتحويل القطاع إلى محرك للنمو والتنمية المستدامة للدولة".

وقامت شركة شل وشركاؤها بتنمية منطقة غرب الدلتا فى المياه العميقة بالبحر المتوسط على عدة مراحل، أحدثها المرحلة ٩-ب. ويضم الامتياز 17 حقلاً للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1,200 متر وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومتراً من الشاطئ.