اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 07:38 ص
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شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ 4 جنيهات.. والكيلو بـ72 جنيها

الخميس، 06 يوليو 2023 07:00 ص
شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ 4 جنيهات.. والكيلو بـ72 جنيها
كتب إسلام سعيد

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كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن فى السوق تشهد انخفاض بحوالى 4 جنيهات وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 72 و75 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

 

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن سعر البيض يسجل 119 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 117 جنيها وسعر البيض الأحمر 121جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

 

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 7 جنيهات والكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

 


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