شاهد ثوران بركان سان كريستوبال فى نيكاراجوا مع اطلاق انبعاثات الغازات والرماد

سجل بركان "سان كريستوبال" وهو أعلى بركان في نيكاراجوا ويقع في المحيط الهادئ ، ثورانًا ، تلاه انبعاث الغازات والرماد ، دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية ، على الرغم من حدوثه، حيث أطلقت السلطات ناقوس الخطر بين السكان.
وقال النظام الوطني للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاهتمام (سينابريد) في تقرير ، إن سان كريستوبال ، الذي يبلغ ارتفاعه 1745 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، "أحدث ثورانًا صغيرًا بحجم معتدل من الغازات والرماد، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وتم تسجيل الانفجارات بعد ظهر اليوم ، والتي تسببت في طرد عمود كثيف من الغازات والرماد على ارتفاع لم يقدر بعد فوق فوهة البركان ، حسبما قال معهد نيكاراجوا للدراسات الإقليمية (Ineter).
وقال سينابريد: "تحتفظ حكومة نيكاراجوا بمراقبة هذا البركان الذى يصفه العديد بـ "العملاق" وغيره على المستوى الوطني".
وأوصت حكومة نيكاراجوا بأن يتخذ سكان المناطق المجاورة الاحتياطات ، مثل تجنب التعرض المباشر للرماد البركاني واتباع تعليمات السلطات المحلية.
#Ahora 🔴 Se registra actividad en volcan san cristobal, Nicaragua. pic.twitter.com/ShVRnh8Wr1— InfoSismologic (@EarthquakeChil1) July 6, 2023
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