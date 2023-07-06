شاهد ثوران بركان سان كريستوبال فى نيكاراجوا مع اطلاق انبعاثات الغازات والرماد

فاطمة شوقى

سجل بركان "سان كريستوبال" وهو أعلى بركان في نيكاراجوا ويقع في المحيط الهادئ ، ثورانًا ، تلاه انبعاث الغازات والرماد ، دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية ، على الرغم من حدوثه، حيث أطلقت السلطات ناقوس الخطر بين السكان.

وقال النظام الوطني للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاهتمام (سينابريد) في تقرير ، إن سان كريستوبال ، الذي يبلغ ارتفاعه 1745 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، "أحدث ثورانًا صغيرًا بحجم معتدل من الغازات والرماد، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وتم تسجيل الانفجارات بعد ظهر اليوم ، والتي تسببت في طرد عمود كثيف من الغازات والرماد على ارتفاع لم يقدر بعد فوق فوهة البركان ، حسبما قال معهد نيكاراجوا للدراسات الإقليمية (Ineter).

وقال سينابريد: "تحتفظ حكومة نيكاراجوا بمراقبة هذا البركان الذى يصفه العديد بـ "العملاق" وغيره على المستوى الوطني".

وأوصت حكومة نيكاراجوا بأن يتخذ سكان المناطق المجاورة الاحتياطات ، مثل تجنب التعرض المباشر للرماد البركاني واتباع تعليمات السلطات المحلية.