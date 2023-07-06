سهل والوقت كاف.. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بدمياط عقب انتهاء امتحان الإنجليزى

دمياط - هيثم مراد

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بدمياط عقب انتهاء امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم، وجاءت اراء الطلاب لتؤكد سهولة الامتحان وكذلك وجود وقت كافي للانتهاء من الأسئلة،

فيما جاءت آراء بعض الطلاب لتؤكد أن بعض أجزاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم كانت غير مباشرة وتحتاج إلي وقت أطول من أجل الانتهاء من الاجابات، فضلا عن وجود بعض الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتميز.

وفي سياق متصل قام الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة اليوم، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المديرية لمتابعة الامتحانات، إضافة إلي قيامه بجولة تفقدية استهدفت بعض اللجان للتأكد من مواعيد فتح لجان الامتحانات ووصول اوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

وأكد وكيل تعليم دمياط، عدم ورود شكاوى لغرفة العمليات اليوم د، مشيرا إلي أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولي قد تم بدون أية طوارئ.

واضاف الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية استعدت جيدا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، موضحا وجود لجان بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمتابعة الموقف اولا بأول والتعامل الفوري مع أية طوارئ تحدث، مشيرا إلي وجود تنسيق جيد بين كافة الجهات المعنية من أجل المرور بامتحانات الثانوية العامة وتقديم نموذج جديد عن المحافظة في هذا الأمر.

وشدد وكيل تعليم دمياط أيضا على أهمية تجهيز اللحام قبل كل مادة، واستمرار عمليات التطهير بشكل مستمر حفاظا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلي توفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء الامتحانات دون مشاكل.

وشهدت لجان الثانوية العامة بدمياط منذ الصباح تواجد امني مكثف بمحيط كافة اللجان وذلك لتأمين الامتحانات، فضلا عن متابعة التزام الطلاب بالتعليمات المنصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.