سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 6 يوليو 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023 فى مصر عقب تراجعات ملحوظة فى الأسعار خلال الـ48 ساعة الماضية، وفى السياق التالى نرصد أخر تطورات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

تداولات الذهب

عادت أسعار الذهب فى مصر إلى الهبوط من جديد خلال تداولات أمس الأربعاء وذلك بفعل تراجع الطلب المحلى وترقب الأسواق لحركة الذهب دون رغبة فى التدخل حاليًا بعد التغيرات الكبيرة فى الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق تحليل جولد بيليون.

والتغيرات الأخيرة فى أسعار الذهب نتجت عن ضعف الطلب ورغبة المشاركين فى الأسواق إلى انتظار أية تطورات جديدة فى الأسواق قبل اللجوء إلى شراء الذهب من جديد، خاصة بعد التذبذب الحاد الذى شاهدناه مؤخرًا وعودة المضاربة إلى الأسواق وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة إجازة العيد الأضحى قبل أن تتراجع الأسعار سريعًا إلى المستويات الحالية.

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومى ساعد على هدوء الأسواق بشكل كبير بعد أن توقع الجميع أنه لن يحدث خفض جديد فى سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، وقد نشهد استقرار على هذا الوضع حتى انتهاء فترة الصيف.