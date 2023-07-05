أسعار الذهب اليوم الأربعاء تتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات عقب انخفاض بحوالي 20 جنيها، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها .

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

سوق الذهب عالمياً الذهب يحاول الصمود في الأسواق العالمية عند مستوياته الحالية في انتظار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما يواجه الذهب منطقة مقاومة هامة قد تحدد مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1928 دولار للأونصة دون تغير كبير عن سعر الافتتاح، وذلك بعد أن استطاع المعدن النفيس أن يسجل 4 جلسات متتالية من المكاسب دفعته للتداول من جديد تحت المستوى 1930 دولار للأونصة.

عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس ساعدت الذهب على الاستقرار عند المناطق الحالية وتدعيم التصحيح الإيجابي الذي بدأ فيه مع بداية شهر يوليو، ولكن حتى الآن يظل معرض للهبوط في أي لحظة كونه لم يستقر فوق منطقة المقاومة الحالية.

المنطقة السعرية من 1925 إلى 1935 دولار للأونصة هي الفيصل حالياً في تداولات الذهب، وعليه الاستقرار فوق المستوى 1935 دولار للأونصة حتى تنعكس النظرة إلى الذهب نحو الإيجابية على المدى القصير.

محضر اجتماع الفيدرالي الذي يصدر اليوم قد يساهم في تحركات الذهب بشكل كبير بالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة، فقد نرى الذهب ينهي هذا الأسبوع وقد اتضحت الرؤية الخاصة به على المدى القصير.