رئيس الأوبرا: الشركة المتحدة تدعمنا كثيرا فى "الأساتذة".. ونستهدف إظهار تراثنا

إبراهيم حسان

علق خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، على الحالة العامة التي تظهر على الفن المصري، بأولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" على المسرح الكبير، والتي تنقله شبكة تليفزيون الحياة حصريا وتبثه على شاشتها.

وقال داغر، في مداخلة متلفزة لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن هناك حالة من السعادة بسبب اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالحفل، متابعا: "اهتمام الشركة المتحدة يظهر عمل وجهود دار الأوبرا المصرية، وهناك دعم كبير من الشركة المتحدة للحفلات التي نستهدف من خلالها إظهار قوة الفن المصري والمشاريع الفنية الجادة".

وتابع خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية: "دار الأوبرا موجودة وطول الوقت نحافظ على تقديم المشاريع الجادة للناس، والمسرح يتسع لـ1000 شخص، وهدفنا الوصول للملايين من الناس في مصر والوطن العربي، وسوف تساعدنا الشركة المتحدة في هذا الأمر".

وأشار إلى نفاذ تذاكر حفل الفنان مدحت صالح الذي ينطلق غدا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على أن تتوالى الحفلات لاحقا ضمن مشروع "الأساتذة"، مردفا: "مصر عندها تاريخ عظيم وفن مصري كبير، ومبادرة الأساتذة، جميلة لأننا نقدم من خلالها تراثنا وكل تاريخنا وألحاننا، وتراثنا يستاهل إننا نعمل كده مرات ومرات ومرات".