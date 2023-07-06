خطر يواجه الشيكولاتة فى يومها العالمى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتبت أسماء نصار

يحتفل العالم في السابع من يوليو من كل عام باليوم العالمي للشيكولاتة، والتى تعتبر واحدة من أشهى وأحلى وألذ الأطعمة المتداولة حول العالم والتي تعطينا شعور بالسعادة.

ويرجع تاريخ الشيكولاتة إلى حضارة المايا القديمة جنوب المكسيك، وعندما نذكر الشيكولاتة فأننا سرعان ما نتخيلها على شكلها الحالي "ألواح الشيكولاتة" لكن في الواقع إنها في بدايه الأمر كانت مشروبًا موقرًا ولكنه مر، وغير مقبول.

وتصنع الشكولاتة من ثمار أشجار الكاكاو، والتى يعد موطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية وتأخذ حبوب الكاكاو سلسله كبيره من مراحل الاعداد والتجهيز يستهلك العالم سنوياً حوالي 3 ملايين طن من الشوكولاتة ويعتبر الأوروبيون أبرز المستهلكين للشكولاتة.

وظهرت الشكولاتة بالقارة الأوروبية خلال القرن السادس عشر وفى عام 1828، اخترع عالم الكيمياء الهولندي كونراد يوهانيس فان هوتن آلة ضغط الكاكاو التي ساهمت في استخراج زبدة الكاكاو من حبّات الكاكاو المحمصة، مخلفة مسحوقا رقيقا تضاف إليه بعض المكونات الأخرى لتصنع منها الشوكولاتة وادى هذا الاختراع لحدوث ثورة كبيرة في صناعة الشيكولاتة

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات التى أعدتها الدكتورة منال عزالدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية حول الشيكولاتة

1- في دراسة اجرها العالم الإنجليزي ديفيد لوس عام 2007 وجد ان ذوبان الشيكولاتة بشكل بطئ في فم الانسان يرفع من كفاءة أداء المخ ويزيد من ضربات القلب .

2- تصنف الشيكولاتة من الخضروات لأنها تأتى من بذور الكاكاو الشجرة المصنفة ضمن عائله Malvaceae وهى نفس عائلة البامية.

3- تحويل بذور الكاكاو لشيكولاتة أمر يحتاج إلى جهد كبير ولعمل نصف كيلو شيكولاتة يحتاج إلى حوالي 500 بذره كاكاو.

4- الشيكولاتة الغامقة نسبه الكاكاو لا تقل عن 70% وهى افضل أنواع الشيكولاتة لأنها مفيدة لصحه الانسان للارتفاع محتوها من مضادات الأكسدة كما أنها تحتوى على ماده الثيوبرومين الموسعة للأوعيه الدموية وبالتالي بتحسن من تدفق الدم في الجسم مفيدة لصحة القلب .

5- والكمية المناسبة للتناول اليومي من الشكولاتة 30 -60 جرام بذلك الجسم يستفيد من فوائدها ولمريض السكر يسمح بتناول الشيكولاتة الغامقة مرتين في الأسبوع مما يسمح بتنظيم السكر في الدم كما أن الشكولاتة تقلل من تدهور الذاكرة مع التناول المعتدل للشيكولاتة.

6- تعتبر من أطعمه السعادة ومن أقوى الأطعمة التي تحارب الاكتاب لاحتواها على مادة الفينيثيلامين. تعمل على تحفيز مراكز السعادة في الدماغ إضافة لمادة الثيوبرومين التي تشبه الكافيين الموجود في الشاي والقهوة، وتحمل نفس التأثير في الدماغ من حيث اليقظة والنشاط.

7- الشيكولاتة البيضاء عليها جدل كبير فمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية لا تعتبرها شيكولاتة لأنها لا تحتوي على الكاكاو نفسه بل تحتوي على زبده الكاكاو.

8- الإكثار من تناول الشيكولاتة العادية ضار بالصحة لأنها مرتفعة في الدهون والسكريات مما يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بالسكر لذا يفضل الشكولاتة الغامقة.

9-أكل الشيكولاتة بكميات كبيره خطر لأنها تحتوي على الكافين مما يضر بصحه الإنسان كما أن الكافين قد يتعارض مع بعض الأدوية.

10-للأسف إنتاج الشكولاتة في خطر بسب التغيرات المناخية لان البلاد المنتجة لكاكاو مثل غانا وكوت ديفوار وإندونيسيا يتوقع خبراء المناخ ارتفاع درجة حرارتها درجتين في الأعوام القادمة مع استمرار نقص فرصة سقوط الأمطار مما يودى إلى نقص الرطوبة.