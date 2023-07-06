خبير تكنولوجيا معلومات: المؤشرات الأولية تؤكد انتشار تطبيق ثريدز بشكل واسع

رامى محيى الدين

قال المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة ميتا تعرف دائما من أين تؤكل الكتف وتطلق تطبيقيتها في أوقات مميزة وتستطيع تجميع مميزات التطبيقات الأخرى ووضعها فى تطبيقاتها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان: "تسجيل براءات الاختراع في تكنولوجيا المعلومات موضوع معقد جدا ويخضع لعملية البرمجة، ومن مميزات التطبيق الجديد ثريدز القضاء على عملية التوثيق والتي عانى منها المشاهير على تويتر، وكانت الحسبة فيها خاطئة كما أن ثريدز يتيح الكتابة لـ500 كلمة".

وتابع: "من المتوقع أن يزيد عدد المشتركين ومن المتوقع الانتشار السريع جدا للمنصة نتيجة لسهولة الدخول من إنستجرام كما أنه تستطيع نشر التغريدة من ثريدز على إنستجرام وفيس بوك، والنتائج الأولية تعطى مؤشرات للانتشار السريع".

وأضاف: "إيلون ماسك شخصية عنيدة جدا ولا يستسلم بسهولة ولا أظن أنه سيتنازل عن أفكاره بسهولة ومن الممكن خلال الفترة القادمة أن يتراجع عن بعض الحاجات ولكن لا أظن أنه سيتراجع خلال الفترة المقبلة أبدا".