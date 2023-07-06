وقالت الصحيفة، إن الصاروخين جرى إطلاقهما من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، ولم يتجاوزا الحدود اللبنانية، وسقطا قبل دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه لم يتم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل منذ شهر أبريل الماضي، عندما أصيب ثلاثة إسرائيليين وتضررت عدد من المباني نتيجة لإطلاق 34 صاروخًا، وأن أية جهة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.