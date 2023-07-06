جامعة جنوب الوادى ضمن أفضل 351 جامعة حسب تصنيف التايمز للجامعات الناشئة

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، عن ظهور نتيجة التصنيف الدولي الإنجليزي التايمز للجامعات الناشئة (وثيقة 2023) اليوم وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين 351 إلى 400.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة جاءت في المركز الحادي عشر على المستوى المحلى من أصل 30 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف حسب قواعد البيانات.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلي أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات في 5 معايير رئيسية هي التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية للبحوث والسمعة الدولية، وتشمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وانتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعي.

وأوضخ الدكتور حمودة محمد دردير، ممثل الجامعة للتصنيف الدولي والمسئول الفني، أن تصنيف التايمز للجامعات الشابة يضم أفضل الجامعات التي لم يتعدى تاريخ انشاءها أكثر من 50 عام ويقيس نفس مؤشرات الأداء المتبعة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة وعددها 13 مؤشر وأن النسخة الحالية من التصنيف ضمت 963 جامعة مقارنه بالعام السابق (نسخة 2022) والذي ضم 539 جامعة بزيادة عدد 424 جامعة عالميا مشاركة. وتقدمت جامعة جنوب الوادي في مجال السمعة الدولية ومجال البحث العلمي حيث احتلت المرتبة الخامسة محليا.