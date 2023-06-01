رئيس جامعة جنوب الوادى: حصلنا على مجموعة من الجوائز فى مسابقة إبداع 11

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول الجامعة على مجموعة من الجوائز والمراكز المتقدمة، ضمن منافسات مهرجان إبداع 11 لطلاب الجامعات، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وهنأ رئيس الجامعة، الفائزين فى المسابقة التى تبرز الأنشطة الطلابية ودورها فى تنمية مهارات الطالب وتطوير خبراته ومعارفه، وحرص إدارة الجامعة على مشاركة الفرق الطلابية فى مختلف المنافسات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حصلت على المركز الأول فى منافسات المراسل التلفزيونى المتخصص، وفاز بالجائزة الطالب عوض أحمد أبو المجد، كما حصل الطالب محمد محمود إبراهيم على المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية "تصوير ضوئى غير متخصص".

و حصل الطالب محمد عبد الرحمن، على جائزة الطالب المتميز فى مجال الدورى الثقافى المعلوماتى، وحصلت الطالبة سارة محمد عبد الدايم عبد الرحيم، على المركز الثالث فى مجال القصة القصيرة، وفاز الطالب عبد الرحمن محمود ابراهيم، على المركز الثانى فى مجال الأفلام القصيرة "غير متخصص"، فيما حصل فريق الفنون الشعبية بالجامعة على المركز الثالث فى جائزة لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية المتخصصة لأفضل عرض جماعي.