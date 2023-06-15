رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسى الثانى لفنون جميلة.. صور

واصل الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023، بكلية الفنون الجميلة، واطمأن رئيس جامعة الأقصر على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب، ووجود الأساتذة لحل أى مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، قاعات ومدرجات الامتحانات للتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة إجراءها، مؤكدًا أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر، حيث أعدت الكلية الجداول والقاعات بما يتلاءم مع مصلحة الطلاب، مشددًا على تواجد أستاذ المادة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

فيما عقد مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اجتماعه الدورى، بحضور الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذى للمعلومات، ومدير مركز المعلومات بالجامعة، وأعضاء المجلس، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حيث شهدت الجلسة، اعتماد الحساب الختامى للمركز، ومناقشة آليات رفع كفاءة العمل بالمركز، بما يسهم فى دعم خارطة الطريق التى تنتهجها وزارة التعليم العالى، والتى تعتمد على التحول الرقمي.

كما تم تشكيل لجنة لوضع الخطة التنفيذية للمبانى الذكية لجامعة الأقصر؛ بما يحقق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وأثنى رئيس الجامعة على الجهود المبذولة بمركز المعلومات، والنتائج التى يحققها المركز فى تخريج عدد كبير من الموظفين بمختلف الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن سرعته فى الاستجابة لأية معوقات أو شكاوى، وسرعة التعامل معها، حول التحول الرقمى، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمى فى تطوير الإمكانات المؤسسية.