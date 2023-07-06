تقرير برلمانى: 11.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء

كتبت - نورا فخرى

وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استثمارات للبرامج التنموية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك بواقع 6.5 مليار جنيه لشمال سيناء تمول منها الخزانة العامة للدولة 2.9 مليار جنيه، حسبما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023.

ويشير التقرير البرلماني، إلي توجيه استثمارات لمحافظة جنوب سيناء قدرت بنحو 5.1 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 2.4 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير البرلماني، استهدفت الاستثمارات في محافظتي شمال وجنوب سيناء تنفيذ مشروعات فى مجالات الزراعة والرى ومياه الشرب ومشروعات النقل والتخزين.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.