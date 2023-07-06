اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 02:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير برلمانى: 11.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء

الخميس، 06 يوليو 2023 02:00 ص
تقرير برلمانى: 11.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استثمارات للبرامج التنموية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك بواقع 6.5 مليار جنيه لشمال سيناء تمول منها الخزانة العامة للدولة 2.9 مليار جنيه، حسبما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية  والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023.  
 
ويشير التقرير البرلماني، إلي توجيه استثمارات لمحافظة جنوب سيناء قدرت بنحو 5.1 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 2.4 مليار جنيه. 
 
ووفقا للتقرير البرلماني، استهدفت الاستثمارات في محافظتي شمال وجنوب سيناء تنفيذ مشروعات فى مجالات الزراعة والرى ومياه الشرب ومشروعات النقل والتخزين. 
 
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي. 
 

مجلس الشيوخ

الحكومة

مالية الشيوخ

خطة 2324

شمال سيناء

جنوب سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة