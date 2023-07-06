اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على استعدادات إنتاج زراعات وكراسى الأسنان لتوطين الصناعة المحلية

الخميس، 06 يوليو 2023 09:00 ص
تعرف على استعدادات إنتاج زراعات وكراسى الأسنان لتوطين الصناعة المحلية د. هشام عبد الحكم - عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عن تفاصيل خطة الكلية واستعداداتها للاتجاه نحو توطين الصناعة المحلية من خلال الاستعدادات لإنتاج زراعات أسنان وكراسى أسنان بمكونات محلية، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى نحو توطين الصناعة وضمن رؤية الدولة 2030 لتحويل الأبحاث العلمية بالجامعات إلى منتجات وإنتاج محلى.

 

وأوضح الدكتور هشام عبد الحكم، لـ"اليوم السابع" أن كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عقدت العديد من المباحثات العلمية من أجل تطويع البحث العلمى لخدمة الصناعة للحد من الاستيراد وذلك من خلال تطوير وتحديث صناعة غرسات الأسنان فى مصر، وذلك لما لكلية طب الأسنان من قامة عظيمة فى الخبرات الأكاديمية والأبحاث العلمية التى تثرى عملية التصنيع.

 

وأكد عميد كلية طب الأسنان، أن المباحثات والتجارب أسفرت عن إمكانية إنتاج صناعة صناعة زارعات الأسنان ووحدات كراسى وكشف الأسنان بنسب مكونات محلية تصل إلى 70% من إجمالى منتج الزارعات، بالإضافة إلى إنتاج 70% من وحدات كشف وكراسى الأسنان، ومن المقرر الإعلان عن بدء التصنيع محليًا خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.


اسنان القاهرة

توطين الصناعة

اخبار مصر

جامعة القاهرة

هشام عبد الحكم



الموضوعات المتعلقة

"أسنان القاهرة" تنظم قافلة طبية بالتنسيق مع "حياة كريمة" فى الهرم بالجيزة

الأحد، 18 يونيو 2023 09:06 ص

عميد أسنان القاهرة يطلق حملة لزيارة المشروعات القومية وتعريف الطلاب بالإنجازات

الخميس، 15 يونيو 2023 07:00 م

عميد طب أسنان القاهرة لـ"اليوم السابع": قضينا على قوائم الانتظار.. إجراء 280 عملية جراحية خلال شهر مارس.. توطين صناعة كراسى "الأسنان والزراعات".. وإطلاق قوافل طبية ضمن حياة كريمة.. وهدفنا التوعية بأمراض الأسنان

الخميس، 27 أبريل 2023 08:00 م

عميد أسنان القاهرة: توطين صناعة كراسى "الأسنان والزراعات" بخامات محلية

الأحد، 23 أبريل 2023 01:30 ص

طب أسنان القاهرة تبحث أحدث ما وصل إليه العلم فى استخدام الذكاء الاصطناعى 24 يناير

الأحد، 22 يناير 2023 08:49 ص

عميد أسنان القاهرة: تنظيم المؤتمر الدولى للكلية بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية بجلاسجو

الأربعاء، 04 يناير 2023 06:00 ص

عميد طب أسنان القاهرة: تقليل قوائم الانتظار بنسبة 100%.. الدكتور هشام عبد الحكم لـ"اليوم السابع".. تدشين المكتب الأخضر بالكلية وتجهيز 3 مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية أبرزها التحول للطاقة الشمسية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 04:00 ص

طب أسنان القاهرة: إنهاء قوائم الانتظار.. وعلاج 53 ألف مواطن مجانا خلال شهرين

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 09:00 ص

4 شهادات دولية جديدة لطب أسنان القاهرة فى نظم الإدارة البيئية والسلامة المهنية

السبت، 12 نوفمبر 2022 10:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة