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"أسنان القاهرة" تنظم قافلة طبية بالتنسيق مع "حياة كريمة" فى الهرم بالجيزة

الأحد، 18 يونيو 2023 09:06 ص
"أسنان القاهرة" تنظم قافلة طبية بالتنسيق مع "حياة كريمة" فى الهرم بالجيزة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية، قافلة طبية بحي الهرم بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة شملت تخصصات جراحة الوجه والفكين، وحشو وتنظيف الأسنان، والكشف العام، والكشف عن الأمراض السرطانية المبكرة بالفم، مشيرًا إلى أن القافلة قدمت خدماتها لـ 225 حالة عامة، و 76 طفل، و 169 من كبار السن، و 69 حالة تحويل لاستكمال العلاج بمستشفيات الكلية بقصر العيني والشيخ زايد.
 
ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لجدول قوافل تم وضعه والاتفاق عليه.
 
وأشار عميد كلية طب الأسنان، إلى التوسع الذي تشهده الكلية خلال الفترة الماضية مما مكنها من استقبال عدد حالات أكبر سنويًا خاصة بعد إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد والتي تضم وحدة متقدمة للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة؛ وتعمل على ربط العلوم الأساسية لبيولوجيا الخلايا الجذعية بالتجارب والتطبيقات السريرية، مضيفًا أن وحدة هندسة الخلايا الجذعية بها مقياس الطيف الضوئي للصفائح الدقيقة لإجراء اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالأنزيم (ELISA) وهو أساس معظم الاختبارات التشخيصية الطبية الحديثة على البشر والحيوانات ويسمح هذا الجهاز للباحثين بقياس الحمض النووي الريبوزى والبروتينات.
 
 

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