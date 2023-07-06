تجمع طلاب الثانوية العامة أمام المدارس استعدادا لأداء امتحان اللغة الأولى

كتب سيد الخلفاوى

تجمع طلاب الثانوية العامة ، أمام المدارس، استعدادا لدخول اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويمنع المراقبين أمام اللجان دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية، ووسائل الاتصال الأخرى، لمنع الغش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة اللغات الأجنبية الأولى، وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب، بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، لعدم السماح بدخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.