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انعقاد الاجتماع الدورى لآلية المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية

الخميس، 06 يوليو 2023 10:25 م
انعقاد الاجتماع الدورى لآلية المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية الاجتماع الدوري لآلية المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، حيث رأس الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، في حين رأس وفد المملكة العربية السعودية السفير د. سامي الصالح مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها.

وقد تناولت الاجتماعات بالبحث والنقاش مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على تنسيق مواقفهما وتبادل الرؤى فيما بينهما تجاه تلك القضايا، بما يصب في صالح الدولتين والمنطقة.

 

 


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