وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين .

وأضافت أنه من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذي ، كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض ، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للسكان المدنيين .