وأضافت أنه بسبب قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا، أبلغت الأجزاء الوسطى والشمالية من خبي عن تعرضها للجفاف، كما قامت المقاطعة بتفعيل الاستجابة الطارئة للجفاف من المستوى الرابع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن في النصف الأول من هذا العام، سجلت خبي متوسط هطول للأمطار بلغ 123.2 ملم، أي أقل بنسبة 13 في المائة من المتوسط لنفس الفترة في السنوات السابقة.. وكان إجمالي هطول الأمطار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 هو الأدنى المسجل في هذه الفترة منذ عام 1956.

وأوضحت أنه في شهر يونيو وحده، بلغ متوسط هطول الأمطار في خبي 29 ملم فقط، أي أقل بنسبة 60 في المائة عن المتوسط لنفس الفترة في سنوات أخرى، وقد خصصت المقاطعة موارد مائية لتوسيع مساحات الري، وهو ما غطى 17.64 مليون متر من الأراضي الزراعية، في محاولة لتقليل خسائرها.

يذكر أن منذ بداية هذا العام، زادت خبي أيضا من تصريف المياه من الخزانات عند المنابع للمساعدة في تجديد المياه من أجل النظم الإيكولوجية المحلية والزراعة، وأن لدى الصين نظام استجابة لحالات الطوارئ مؤلف من أربعة مستويات للإغاثة في حالات الكوارث، حيث يعد المستوى الرابع هو الأدنى والمستوى الأول هو الأعلى.