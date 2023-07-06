الصحة العالمية تخصص 18 مليون جرعة من لقاح الملاريا لــ 12 دولة أفريقية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه تم تخصيص 18 مليون جرعة من لقاح الملاريا الأول على الإطلاق لـ 12 دولة أفريقية في الفترة 2023-2025 ، بالتعاون مع مؤسسة جافى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

استجابة للطلب المرتفع على لقاح الملاريا الأول من نوعه، سيتم تخصيص 12 دولة في إفريقيا ما مجموعة 18 مليون جرعة من RTS، S / AS01 للفترة 2023-2025

ستتلقى بلدان برنامج تنفيذ لقاح الملاريا غانا وكينيا وملاوي جرعات لمواصلة التطعيمات في المناطق التجريبية.

كما تم تخصيص عدد من الجرعات في بنن وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والنيجر وسيراليون وأوغندا، ومن المقرر أن تتلقى 12 دولة من مختلف المناطق في إفريقيا 18 مليون جرعة من لقاح الملاريا الأول على الإطلاق خلال العامين المقبلين.

وقالت المنظمة، إنه يُعد بدء التشغيل خطوة حاسمة إلى الأمام في الكفاح ضد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في القارة، وقد تم تحديد المخصصات من خلال تطبيق المبادئ المبينة في الإطار لتخصيص إمدادات محدودة من لقاح الملاريا لاعطاء الأولوية لتلك الجرعات في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يكون خطر الإصابة بأمراض الملاريا والوفاة بين الأطفال أعلى.

منذ عام 2019 ، تقدم غانا وكينيا وملاوي لقاح الملاريا من خلال برنامج تنفيذ لقاح الملاريا (MVIP) ، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من جافي، وتحالف اللقاحات، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ، و Unitaid تم إعطاء لقاح RTS، S / AS01 لأكثر من 1.7 مليون طفل في غانا وكينيا وملاوي منذ عام 2019 ، وقد ثبت أنه آمن وفعال، مما أدى إلى انخفاض كبير في حالات الملاريا الحادة وانخفاض وفيات الأطفال، وقد أعربت 28 دولة أفريقية على الأقل عن اهتمامها بتلقي لقاح الملاريا.

بالإضافة إلى غانا وكينيا وملاوي، فإن المخصص الأولي البالغ 18 مليون جرعة سيمكن 9 بلدان أخرى، بما في ذلك بنين وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والنيجر وسيراليون وأوغندا ، من تقديم لقاح في برامج التحصين الروتينية الخاصة بهم لأول مرة. تستفيد جولة التخصيص هذه من توفير جرعات اللقاح المتاحة لـ Gavi ، تحالف اللقاحات عبر اليونيسف. من المتوقع أن تصل الجرعات الأولى من اللقاح إلى البلدان خلال الربع الأخير من عام 2023 ، حيث بدأت الدول في طرحها بحلول أوائل عام 2024.

قال ثاباني مافوسا ، المدير الإداري لتسليم البرامج القطرية في Gavi: "من المحتمل أن يكون هذا اللقاح مؤثرًا للغاية في مكافحة الملاريا ، وعندما يتم نشره على نطاق واسع جنبًا إلى جنب مع التدخلات الأخرى ، فإنه يمكن أن يمنع عشرات الآلاف من الوفيات المستقبلية كل عام". تحالف اللقاحات. "بينما نعمل مع الشركات المصنعة للمساعدة في زيادة الإمداد ، نحتاج إلى التأكد من استخدام الجرعات المتوفرة لدينا بأكبر قدر ممكن من الفعالية ، مما يعني تطبيق جميع الدروس المستفادة من برامجنا التجريبية بينما نتوسع إلى إجمالي جديد يبلغ 12 بلدان."

لا تزال الملاريا واحدة من أكثر الأمراض فتكًا في إفريقيا، حيث تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة، وتمثل ما يقرب من 95% من حالات الملاريا العالمية و 96% من الوفيات في عام 2021.

قال المدير المساعد لقسم التحصين في اليونيسف، إفريم تي ليمانجو، "يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الملاريا كل دقيقة تقريبًا". منذ فترة طويلة، كان من الممكن منع هذه الوفيات وعلاجها؛ لكن طرح هذا اللقاح سيمنح الأطفال، خاصة في إفريقيا، فرصة أفضل للعيش، ومع زيادة العرض، نأمل أن يستفيد المزيد من الأطفال من هذا التقدم المنقذ للحياة ".

وقالت المنظمة، إن لقاح الملاريا هو اختراق لتحسين صحة الطفل وبقاء الطفل، والأسر والمجتمعات، وقالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، إن هذا التخصيص الأول لجرعات لقاح الملاريا له الأولوية للأطفال المعرضين لخطر الوفاة من الملاريا، مضيفة، "إن ارتفاع الطلب على اللقاح والمدى القوي لتحصين الأطفال سيزيدان المساواة في الوصول إلى الوقاية من الملاريا وإنقاذ العديد من أرواح الشباب، سنعمل بلا كلل لزيادة العرض حتى يتمكن جميع الأطفال المعرضين للخطر من الوصول ".

نظرًا لمحدودية العرض في السنوات الأولى من بدء تطبيق هذا اللقاح الجديد، في عام 2022، دعت منظمة الصحة العالمية مستشارين خبراء ، بشكل أساسي من إفريقيا، حيث يكون عبء الملاريا أكبر لدعم تطوير إطار لتخصيص كمية محدودة، من لقاح الملاريا.

تضمنت مجموعة تنفيذ الإطار التي طبقت مبادئ الإطار ممثلين عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ، واليونيسيف ، ومنظمة الصحة العالمية ، وأمانة جافي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ومستشارين مستقلين، تمت مراجعة توصيات المجموعة والمصادقة عليها من قبل مجموعة المصادقة على القيادة العليا في جافي Gavi ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

يقدر الطلب العالمي السنوي على لقاحات الملاريا بحوالي 40-60 مليون جرعة بحلول عام 2026 وحده، ويزداد إلى 80-100 مليون جرعة كل عام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى لقاح RTS ، S / AS01 ، الذي طورته شركة جلاكسو GSK وأنتجته ، وفي المستقبل الذي توفره Bharat Biotech ، من المتوقع أن اللقاح الثاني ، R21 / Matrix-M ، الذي طورته جامعة أكسفورد وصنعه معهد Serum في الهند (SII) ، يمكن أيضًا أن يكون مؤهلاً مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية قريبًا، وقد حددت مؤسسة جافيGavi مؤخرًا خريطة طريقه لدعم زيادة العرض لتلبية الطلب.