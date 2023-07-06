اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الخميس، 06 يوليو 2023 03:22 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "م.م. "عامل و"ع.ا"  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف  جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته  عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات  وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين  وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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