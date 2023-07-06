السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "م.ا.ا." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف طفل ومحاولة التعدى عليه بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفل المجنى عليه، والتعدى عليه كرها عنه بدائرة مركز المنشاة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.