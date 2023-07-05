إصابة 15 شخصا أثر انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 15 شخصا بكسور وجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى وادى النطرون 15 شخصاً بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل وجاري عمل الإسعافات الأولية

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من" محمد جمال حامد، 14 سنة،أمينة عاطف محمد، 24 سنة، إسراء عاطف محمد، 22 سنة، إياد عاطف محمد، 6 سنوات، أحمد عاطف محمد، 10 سنوات، مصطفى إسلام صبري، 6 سنوات، سامي احمد منصور، 4 سنوات، ريم جمال حامد، 18 سنة، عايدة محمد سالم، 60 سنة، فرج الله عبدالمنعم، 14 سنة، إسلام حسن محمد، 22 سنة، أحمد منصور السيد، 34 سنة، وليد إسلام حسن، 4 سنوات، عبدالرحمن حسن، 23 سنة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة .