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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء إيطاليا

الخميس، 06 يوليو 2023 02:58 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء إيطاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.

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