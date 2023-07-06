اليوم السابع
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الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا أزمة الغذاء والهجرة غير الشرعية

الخميس، 06 يوليو 2023 03:07 م
الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا أزمة الغذاء والهجرة غير الشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيس وزراء إيطاليا.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلاً عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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