الداخلية تضبط طن حشيش و50 كيلو أفيون بقيمة 145 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المواد الخدرة والإتجار بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى شديد الخطورة (17) عنصر، وبحوزتهم (طن حشيش - 2 كيلو جرام أفيون – سلاح نارى – عدد من الطلقات - 7 سيارات).. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (145 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.