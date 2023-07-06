الانتهاء من توزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالغربية

الغربية

تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر شبشير الحصة بطنطا وباشراف الطب البيطرى.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع، حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الغربية.

وعرض شعبان الخطة، حيث تم التوزيع فى قرى دهتوره وكفر سنبو وسنباط وحانوت وكفر سنباط وكفر الجزيره وكفر السنديه وتفهنا وكفر الجنيدي وشبراملس وسنباط مركز زفتى، وقرى سجين الكوم وكوم على والعتوه وسملا والشين مركز قطور، وقرى دلبشان وكفور بلشاي وكفر المحروقي ومنشأه سليمان مركز كفر الزيات، وقرى كفر جعفر وكفر سالم ومشال وشبراتنا وكفر الدوار وكوم عبود مركز بسيون، وقرى بلكيم والمنشأه الكبري وشبرابيل وبلاي ومنيه طوخ وعذبه مبارك مركز السنطة، وقرى الهياتم وكفر العبايده والجبريه والبغدادي وعذبه العجرمه وعذبه نومه والكماليه والعامريه مركز المحلة، ميت هاشم مركز سمنود، وقرى شوني وإخناواي وكفر سبطاس وكفر عصام وخرسيت مركز طنطا.

وأضاف أن الجمعية أيضًا انتهت من ذبح أضاحيها عصر يوم السبت بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقة الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحى منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم لمستحقيها وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.