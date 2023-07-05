جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمركز ومدينة طنطا

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية لمركز ومدينة طنطا تابع خلالها انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا، حيث تفقد شوارع (الجلاء، المعرض، شارع الجملة، مرور سالم، شارع الإسكندرية، كوبري هيلانه، كوبري قحافة)، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور.

كما شملت الجولة تفقد طريق ميت حبيش البديل والذي يتم إنشائه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح محوراً مرورياً يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وخلال جولته تابع رحمي الأعمال الجارية بطريق سوق المواشي والذي يتم رصفه بطول 3 كيلو متر وعرض 8 متر، ليكون بديل سريع للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة يغني المركبات عن السير داخل المدينة مما سيحقق سيولة مرورية وتوفيرا للوقت، كما تفقد المحافظ موقع العمل بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والذي يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة بواقع ٧٠ مليون بيضة سنوياً، والمجهز بأحدث التقنيات الألمانية.

وعقب الجولة عقد المحافظ اجتماع لمناقشة آليات تيسير العمل في تلك المشروعات بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ومديري إدارات المالية، التخطيط والمتابعة.