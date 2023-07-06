الأمن الروسى يعثر على أسلحة ومبالغ مالية بمكتب ومنزل قائد مجموعة فاجنر

وكالات الأنباء

عثر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أثناء تفتيشه مكتب ومنزل قائد مجموعة فاجنر، يفجينى بريجوجين، على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وعرضت القناة الروسية الأولى، لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاجنر" العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين استولت يوم 24 يونيو الماضي، على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية في محاولة لتنفيذ تمرد مسلح.

وقد تم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين على خلفية تنظيمه تمرد مسلح، وإصدار الرئيس أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات "فاغنر"، قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروس ووقف التتبعات الجنائية في حقه.