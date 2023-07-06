اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الروسى يعثر على أسلحة ومبالغ مالية بمكتب ومنزل قائد مجموعة فاجنر

الخميس، 06 يوليو 2023 11:59 ص
الأمن الروسى يعثر على أسلحة ومبالغ مالية بمكتب ومنزل قائد مجموعة فاجنر الأمن الروسى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أثناء تفتيشه مكتب ومنزل قائد مجموعة فاجنر، يفجينى بريجوجين، على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وعرضت القناة الروسية الأولى، لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاجنر" العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين استولت يوم 24 يونيو الماضي، على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية في محاولة لتنفيذ تمرد مسلح.

وقد تم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين على خلفية تنظيمه تمرد مسلح، وإصدار الرئيس أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات "فاغنر"، قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروس ووقف التتبعات الجنائية في حقه.


الامن الروسى

فاجنر

روسيا

يفغينى بريغوجين

قائد مجموعة فاجنر



الموضوعات المتعلقة

مستجدات الحرب الأوكرانية بعد أسبوعين من أحداث "فاجنر".. القتال مستمر وروسيا تتصدى لهجوم أوكرانى.. كييف تنفق أكثر من 108 ملايين دولار للتغلب على عواقب تدمير "خاكوفا" وتروج للسلام.. وفرنسا تدعم زيلينسكى

الخميس، 06 يوليو 2023 01:00 ص

مستجدات الحرب فى أوكرانيا بعد فشل تمرد "فاجنر".. وزير الدفاع الروسى: لن يؤثر على قواتنا.. واحتدام القتال حول باخموت وضحايا فى هجمات على مدن أوكرانية.. وتقارير: قائد المجموعة يتعهد بتحقيق المزيد من الانتصارات

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:00 ص

واشنطن بوست: قائد "فاجنر" يتعهد بتحقيق مزيد من الانتصارات فى أوكرانيا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:55 ص

مصير الحرب الأوكرانية بعد انسحاب "فاجنر" من المشهد.. الضربات مستمرة والطيران الروسى يقتل 360 جنديا أوكرانيا.. كييف تدمر مستودع ذخيرة لروسيا.. بيلاروسيا مستعدة لتسوية الأزمة.. ومدفيديف يرد: مستعدون لتسوية معقولة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:00 ص

وزير الدفاع الروسي: تمرد فاجنر لن يؤثر على القوات النظامية

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:20 م

مصير "فاجنر" بعد فشل تمردها.. تقارير: المجموعة العسكرية الروسية بصدد إعادة تنظيم نفسها في بيلاروسيا.. أقمار صناعية أظهرت نصب مئات المعسكرات على بعد 150 ميلا من حدود أوكرانيا.. وستعمل من خلال 3 معسكرات ميدانية

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة