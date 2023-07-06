الأرصاد: درجات الحرارة تسجل غدا 34 مئوية بالقاهرة.. و41 بالوجه القبلى

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة غد، الجمعة، وحتى الأسبوع المقبل، ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، بمعظم مناطق القاهرة الكبرى، بينما تسجل في محافظات الوجه القبلي 41 درجة مئوية.

وأوضحت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية دينا عصمت، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة، يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بشكل أكبر، حيث تزيد الرطوبة الإحساس بالحرارة بدرجتين أو 3 درجات.

ونصحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لسطوع الشمس، والالتزام بشرب كميات كبيرة من المياه في درجات الحرارة المرتفعة.