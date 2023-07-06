اعرف موعد تشغيل أول مصنع غزل ونسيج ضمن مشروع التطوير بتكلفة 31 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام، متابعة تنفيذ مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة بتكلفة تصل لنحو 31 مليار جنيه، فى المحلة ودمياط وكفر الدوار وحلوان بعد دمج الشركات فى بعضها، ونقل بعضها للاستفادة من الأراضى المميزة فى الشراكة على مشروعات عقارية، أو سداد مديونيات تعرف على التفاصيل.

1- تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لمصنع 4 فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بطاقة إنتاجية نحو 15 طنا يوميا من الغزول الرفيعة.

2- المصنع جاهز للافتتاح خلال أيام، وبدء تشغيله رسميا كباكورة المصانع الجديدة.

3- المصنع يضم نحو 72 ألف مردن ومزود بأحدث الماكينات من الخارج.

4- تم توفير الأقطان اللازمة لتشغيل المصنع بصورة دائمة خلال الفترة المقبلة.

5- يتواصل العمل فى مصنعى 1 الأكبر عالميا، و6 بنفس الشركة بجانب بقية المصانع.

6- سيتم الانتهاء من تدشين كل المصانع بنهاية 2024، مع تنشيط قطاع التسويق من خلال الشركة المختصة بذلك.

7- التصدير هو شعار المرحلة المقبلة لاسترداد تكاليف الإنشاء فى أقرب فرصة والتى ارتفعت من 11 لـ31 مليار جنيه.