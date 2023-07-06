استلام الدفعة 26 من لحوم الأضاحي بالدقهلية بإجمالي 2 طن للأسر الأولي بالرعاية

الدقهلية: شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، باستلام الدفعه 26 من لحوم الاضاحي "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 63 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .