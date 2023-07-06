استئناف المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بأبو سمبل بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بأسوان، باستئناف أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون شجرة ، والتى وصلت إلى زراعة 1940 شجرة من المستهدف ، بالإضافة إلى إستكمال أعمال جرد الأتربة وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمال والحضارى المطلوب للمدينة السياحية.
وتواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية، سلسلة أعمالها اليومية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الوجه الأكمل ، والتى ترتكز على الإستمرار فى المرور الميدانى لرصد أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة لسرعة التعامل الفوري معها ، بالإضافة إلى إضفاء اللمسات الجمالية والحضارية بالمناطق والأحياء السكنية ، وأيضاً بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية والأسواق من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام ، مع مصادرة 33 من المضبوطات ، وأيضاً رفع التراكمات والمخلفات ومستوى النظافة العامة من سوق دراو وشوارع المدينة المختلفة وذلك بإجمالى 50 طن تقريباً ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالمدخل الشمالى للمدينة ، علاوة على قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب الكشافات الليد الموفرة بمنطقة إمتداد حى العقاد عن طريق قسم الكهرباء ، مع رفع تراكمات القمامة والأتربة بحى مدينة ناصر عن طريق مشروع النظافة وذلك ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تنسيق وتهذيب الأشجار بمنطقة حى أطلس بالتعاون مع إدارة الحدائق ، وتم رفع مخلفات الأشجار بالحى أولاً بأول.
كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال شفط تراكمات المياه بمنطقة خور عواضة بحى شرق ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التسليك والتطهير للشبكات بعد شكوى المواطنين منها ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بقرية النصراب التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجز قبلى وذلك بمساحة 900 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.
من ناحية أخري، كان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإنتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، وخلال جولته التفقدية، وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها، مع إزالة الحواجز أمام المحلات، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات غير ملتزمة.
وشدد على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات، بالإضافة إلى قيام مسئولى الوحدة المحلية بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، وخلق مناخ بيئى وصحى أمام مواطنى المحافظة، والزائرين من المصريين ومختلف الأفواج السياحية.
كما قام أشرف عطية، بضبط أحد النباشين أثناء قيامهم بتحميل محتويات أحد صناديق القمامة بشارع شرق البندر حيث أعطى تعليماته بتنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة، وقام المحافظ أيضاً بتحرير غرامات مخالفة لعدد من عربات الحنطور المخالفة ، مع مصادرة أحد الأحصنة لوجوده فى مكان مخالف .
موضحاً، بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في أعمال التوسعة والتطوير ، وتوصيل المرافق المختلفة لموقف عربات الحنطور ، والجارى تنفيذه بأحد الشوارع الخلفية الكورنيش لإستيعاب كافة عربات الحنطور ، وإلزامهم بالتراكى به ، والخروج منه وفقاً لحركة التشغيل والعمل للحفاظ على بانوراما التجميل والتطوير الجارى تنفيذها بالمدينة السياحية، كما إستمع للعديد من المطالب والشكاوى الجماهيرية، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل معها ، ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
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