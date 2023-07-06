استئناف المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بأبو سمبل بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بأسوان، باستئناف أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون شجرة ، والتى وصلت إلى زراعة 1940 شجرة من المستهدف ، بالإضافة إلى إستكمال أعمال جرد الأتربة وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمال والحضارى المطلوب للمدينة السياحية.

وتواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية، سلسلة أعمالها اليومية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الوجه الأكمل ، والتى ترتكز على الإستمرار فى المرور الميدانى لرصد أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة لسرعة التعامل الفوري معها ، بالإضافة إلى إضفاء اللمسات الجمالية والحضارية بالمناطق والأحياء السكنية ، وأيضاً بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية والأسواق من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام ، مع مصادرة 33 من المضبوطات ، وأيضاً رفع التراكمات والمخلفات ومستوى النظافة العامة من سوق دراو وشوارع المدينة المختلفة وذلك بإجمالى 50 طن تقريباً ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالمدخل الشمالى للمدينة ، علاوة على قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب الكشافات الليد الموفرة بمنطقة إمتداد حى العقاد عن طريق قسم الكهرباء ، مع رفع تراكمات القمامة والأتربة بحى مدينة ناصر عن طريق مشروع النظافة وذلك ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تنسيق وتهذيب الأشجار بمنطقة حى أطلس بالتعاون مع إدارة الحدائق ، وتم رفع مخلفات الأشجار بالحى أولاً بأول.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال شفط تراكمات المياه بمنطقة خور عواضة بحى شرق ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التسليك والتطهير للشبكات بعد شكوى المواطنين منها ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بقرية النصراب التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجز قبلى وذلك بمساحة 900 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.